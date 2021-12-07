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المؤتمر نت - ذمار : صفر، صنعاء : 1.8 ، عمران : 2، صعدة : 4.4 ، السدة : 6.8

تحذير هام : صقيع متوقع في 7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تحذير هام : صقيع متوقع في 7 محافظات يمنية
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى، متوقعاً تكوّن الصقيع في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ودعا المركز في نشرته الجوية كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .

وحث المزارعين ورعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن على حماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من آثار البرودة الشديدة جدا.

وتوقع المركز أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح مع احتمال تكوّن الصقيع (الضريب) في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من إب والضالع .

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وغرب كل من الجوف ومأرب، وستكون باردة نسبياً إلى باردة على المناطق الصحراوية .

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : صفر، صنعاء : 1.8 ، عمران : 2، صعدة : 4.4 ، السدة : 6.8 ، إب : 7.2 ، سيئون : 8.4 .
(سبأ)








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