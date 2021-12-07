المؤتمرنت -

فلكي يحذر من موجات صقيع تجتاح عدة مناطق

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن اهم مؤشرات الطقس في اليمن لخمسة أيام مقبلة.



وتوقع الشوافي تأثر مناطق يمنية عدة بموجة صقيع أخرى قادمة (اشد قليلا من موجة الاسبوع الماضي).



وأوضح أن المستوى المتوقع للشدة سيتراوح بين الحد الاقصى للمستوى الثاني بالون الاصفر تصل ذروتها إلى المستوى الثالث باللون البرتقالي.



ودعا الفلكي اليمني جميع المواطنين والمزارعين ورعاة الماشية والنحل في الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية إلى توخي الحذر من انخفاض درجة الحرارة والأجواء شديدة البرودة.



