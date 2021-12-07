المؤتمرنت -

فوز منتخب اليمن للناشئين على منتخب الأردن

فازمنتخب اليمن للناشئين بثلاثة اهداف مقابل هدف لنظيره الأردني في أولى مباريات منتخب اليمن في بطولة غرب آسيا للناشئين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب النهضة في مدينة الدمام السعودية، ضمن الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الثالثة.



وبهذه النتيجة يخطف منتخب اليمن 3 نقاط في مستهل مشواره ضمن تصفيات هذه المجموعة التي تضم البحرين واليمن والأردن.





وفي تصريحات سابقة لقيس محمد صالح المدير الفني للمنتخب اليمني للناشئين، قال فيها إن اليمن تستهدف المنافسة على لقب بطولة غرب آسيا، وأكد صالح ثقته في لاعبيه الذين اختارهم وأشرف على إعدادهم منذ يونيو/ حزيران الماضي.



ونقل عن قيس قوله: "خضنا 12 مباراة ودية منها 10 في سيئون، و3 في عدن، والمؤشر إيجابي".وأضاف: "صحيح أننا كنا نحتاج إلى معسكر خارجي ومباريات دولية ودية لكننا نثق أن مهارة وموهبة لاعبينا ستتغلب على (ضعف الإعداد)".



وأجرى منتخب اليمن مساء اليوم تدريبه الأول على ملعب البطولة بمشاركة جميع اللاعبين.

