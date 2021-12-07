المؤتمرنت -

سلام يحذر من خطورة الانهيار الاقتصادي والأمني بعدن

حذر محافظ عدن طارق سلام، من خطورة تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في عدن والمحافظات المحتلة، جراء استمرار انهيار العملة، وآثارها الكارثية على حياة ومعيشة المواطنين.



وأشار سلام إلى أن المحتل يمعن في اضطهاد المواطنين من خلال تدمير الاقتصاد ونهب الثروات وتشجيع الفساد، وتعطيل مؤسسات الدولة ونهبها ودعم مليشياته المسلحة في التعدي على ممتلكات وحقوق المواطنين.



وأشاد بالخروج الشعبي الواسع الذي تشهده عدن، في مواجهة قوى الاستكبار والإرهاب ورفض سياسات الاحتلال الرامية إلى تجويع المواطنين ونهب الموارد خدمة لمصالح وأطماع الاحتلال، على حساب معيشة المواطن الذي بات عاجزا عن توفير لقمة العيش بسبب الانهيار المتسارع للعملة والانفلات الأمني بالمحافظات المحتلة.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد أكد محافظ عدن، أن محاولات المحتل لقمع الانتفاضة الشعبية، بقوة السلاح ستزيد أبناء المحافظة المحتلة صمودا وتلاحما وإصرارا على مواجهة قوى الاحتلال وأدواتها.



وشدد على أهمية تضافر الجهود وتوحيد الصفوف بين مختلف القوى الوطنية بما يسهم في إفشال مخططات الاحتلال ومواجهة أطماعه.

