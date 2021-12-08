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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ منصور القاسي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ منصور القاسي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ منصور صالح احمد القاسي ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ عرفات منصورصالح القاسي، وإخوانه وكافة آل القاسي بمديرية عمران محافظة عمران، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته بهذا المصاب..
مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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