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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء باردة الى شديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع في عدة محافظات

تحذير هام: صقيع متوقع على 7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تحذير هام: صقيع متوقع على 7 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء باردة الى شديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع في عدة محافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تكون الصقيع (الضريب) على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من إب والضالع .

وأشار الى ان الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوه، حضرموت وغرب كل من الجوف ومأرب، فيما ستكون باردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة ، محذراً من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى .

ودعا المزارعين ورعاة المواشي و النحالين الى حماية المحاصيل الزراعية و الثروة الحيوانية والمناحل آثار البرودة الشديدة.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في ذمار : -1 ، عمران : 0 ،صنعاء : 0.4 ،السدة-إب : 6 ،إب : 6.8، سيئون : 7.5

المحويت : 8.3،عتق : 9.9 ، حجة : 12.6 .








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