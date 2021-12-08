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أخبار
المؤتمر نت -

تحذير عاجل لمستخدمي «واتساب»

المؤتمرنت -
تحذير عاجل لمستخدمي «واتساب»
تعمل شركة المراسلة الفورية «واتساب»، على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإصدارات غير الرسمية من التطبيق التي توفر ميزات إضافية، إذ يتعرض مستخدمو تطبيقات «GB WhatsApp وWhatsApp Delta»، لنسخ المقلدة، لخطر الحظر من الخدمة الأصلية بموجب القواعد الجديدة.

ويُحظر مستخدمو واتساب الذين يسجلون الدخول بإصدارات «مستنسخة» من التطبيق، وفي بعض الحالات، يمكن أن يفقدوا سجلات الدردشة الخاصة بهم إلى الأبد، وذلك جزء من حملة الشركة على إصدارات الطرف الثالث من التطبيق، والتي تحظى بشعبية كبيرة ولكنها تنتهك قواعد الشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن»، البريطانية.

وغالبًا ما تشترك تطبيقات أندرويد في العديد من الخصائص التي تحمل الإسم نفسه، ولكن مع عدد من الميزات الإضافية، فقد توفر القدرة على الرد التلقائي أو إرسال المزيد من الصور أو إخفاء وصول القراءة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى غير المتوفرة في التطبيق «الحقيقي»، وغالبًا ما يتم إنشاء النسخ المقلدة بواسطة مطورين مجهولين، ولا تتوفر النسخ المستنسخة على متجر «Google Play»، ويجب بدلاً من ذلك تنزيلها عبر صفحة ويب.
وفي التحديث الجديد، أكدت شركة واتساب على حظر المستخدمين للتطبيقات المستنسخة من واتساب، بموجب شروط الخدمة الخاصة به، حيث يواجهون حظرًا دائمًا من التطبيق ما لم ينتقلوا إلى الإصدار الرسمي.

وقالت الشركة الأمريكية: «إذا تلقيت رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابك محظور مؤقتًا، فهذا يعني أنك على الأرجح تستخدم إصدارًا غير مدعوم من واتساب بدلاً من تطبيق واتساب الرسمي، وإذا لم تقم بالتبديل إلى التطبيق الرسمي بعد أن تم حظره مؤقتًا، فقد يتم حظر حسابك بشكل دائم من استخدام واتساب».








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