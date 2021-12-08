الأربعاء, 08-ديسمبر-2021 الساعة: 06:14 م - آخر تحديث: 05:50 م (50: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - هيئة رئاسة مجلس النواب تدين جرائم العدوان

هيئة رئاسة النواب تدين جرائم العدوان وتبارك عملية

المؤتمرنت -
هيئة رئاسة النواب تدين جرائم العدوان وتبارك عملية
باركت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس- رئيس الهيئة، يحيى الراعي، عملية "السابع من ديسمبر" في العمق السعودي.

وأشادت هيئة رئاسة المجلس بالقدرات والمهارات العسكرية النوعية التي نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر في إطار حق الرد والردع والدفاع المشروع ضد همجية العدوان، وتماديه في قتل أبناء الشعب اليمني.

ونددت بصمت المجتمع الدولي إزاء استمرار جرائم العدوان .. معتبرة ذلك تسويقاً لقبح السياسة الأمريكية وغطرستها ضد الشعوب الحرة، وتؤكد -في الوقت ذاته- التناقض والتخبط الذي تعيشه أمريكا في ممارسة الإرهاب بحق الشعوب الحرة عبر أدواتها في المنطقة (إسرائيل وتحالف العدوان السعودي - الإماراتي على اليمن) وما يرتكبه من مجازر في اليمن.

وقالت الهيئة: "في الوقت الذي يرتفع فيه عويل وصراخ وتباكي دول الاستكبار والنفاق العربي والدولي بالتنديد والإدانة إزاء الدفاع المشروع للقوات المسلحة اليمنية، تتعامى عمّا تقوم به طائرات وصواريخ دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات في استهداف المدن بقنابل محرمة دولياً لقتل المدنيين في منازلهم".

ولفتت إلى ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر بحق الشعب اليمني، وآخرها الاستهداف اليومي للمناطق السكنية في حي الأعناب بالعاصمة صنعاء ومقبنة بمحافظة تعز، وغيرها من الجرائم في محافظات مأرب وصعدة والحديدة، وبقية المدن والمحافظات اليمنية، أدت إلى استشهاد وجرح العشرات، وتدمير ممتلكات المواطنين ومخازن ومصانع الغذاء والدواء.

وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب إلى احتفاظ اليمن بحقه في مقاضاة المجرمين وقتلة الأطفال .. داعية أحرار العالم إلى إدانة الأعمال الإجرامية لدول تحالف العدوان الأمريكي - السعودي التي تسببت في أكبر كارثة إنسانية لم يشهد لها العالم مثيلا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومنظماتها.

وحمّلت تحالف العدوان وأدواته المسؤولية الكاملة إزاء ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والأمنية من تردٍ في عدد من المحافظات المحتلة، وانهيار العملة، وآثارها الكارثية على حياة ومعيشة المواطنين.

وتطرّقت هيئة رئاسة مجلس النواب إلى سعي تحالف العدوان -منذ الوهلة الأولى- لاستهداف مقدرات الشعب اليمني، وزعزعة الأمن والاستقرار، وفرض سياسة التجويع والحصار، ومقايضة الشعب اليمني للرضوخ للهيمنة والوصاية مقابل الملف الإنساني.

وفي الاجتماع، جدد رئيس مجلس النواب الدعوة لأولئك النفر، الذين جلبوا العدوان لتدمير شعبهم، إلى الاستفادة من موقف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الذي قدّم استقالته من أجل لبنان، والمقيمين اللبنانيين في دول الخليج، ومنع الأذى عنهم من قِبل سلطات تلك الدول التي سبق وأعلنت ذلك في مواقفها المخزية، فالتاريخ لا يرحم.

وقد استمعت الهيئة من نائب رئيس المجلس، عبدالسلام صالح هشول زابية، حول إيضاحاته بشأن مخاطبة عدد من الجهات الحكومية إزاء المواضيع المطروحة أمام المجلس، وغيرها من المواضيع المتعلقة بمهام المجلس.

وفي الاجتماع، اطلع نائب رئيس المجلس، عبدالرحمن الجماعي، هيئة رئاسة المجلس حول نتائج زيارته، وعدد من الأعضاء، إلى عدد من مديريات محافظتي إب وتعز، ونتائج الزيارات في تعزيز، والتكاتف والتعاون والتحشيد لمواجهة مخططات العدوان وأدواته.

وأشار الجماعي إلى ما حققته تلك الزيارات عبر اللقاء مع مختلف شرائح المجتمع في المديريات، من تعميق لأواصر النسيج الاجتماعي، والتأكيد على توحيد الجهدين الرسمي والشعبي لمواجهة قوى العدوان وأدواتها.

واستعرضت الهيئة، وناقشت المواضيع المتعلقة بجدول أعمالها في الجانبين التشريعي والرقابي، والمواضيع المتعلقة بمهام الأمانة العامة، واتخذت بشأنه القرارات المناسبة.

وأقرّت الهيئة دعوة المجلس لاستئناف عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الـ16 السبت المقبل، الموافق 11 ديسمبر الجاري، للوقوف أمام تطورات مستجدات الأحداث وتداعياتها في المناطق المحتلة.

وأهابت بالجميع التكاتف ورص الصفوف لمواجهة صلف العدوان حتى تحرير كامل السيادة الوطنية، وإنهاء العدوان والحصار.

حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب، الدكتور رشاد الرصاص، والأمين العام المساعد، عبد الرحمن المنصور.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: إنخفاض أسعار النفط
عربي ودولي: اندلاع شجار داخل البرلمان التركي
عربي ودولي: مستوطنون يجددون اقتحام المسجد الاقصى
عربي ودولي: برلمان ألمانيا يختار مستشار جديد للبلاد
ثقافة: وزارة الإعلام تنعي الإعلامي عبدالله السوسوة
رياضة: مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021
رياضة: الريال يحسم صدارة المجموعة بثنائية في إنتر
رياضة: أتلتيكو يلحق بالمتأهلين.. وليفربول يهزم ميلان
فنون ومنوعات: ظهور محمد رمضان عاريًا داخل طائرته
عربي ودولي: ظهور جديد لـ(خطيبة خاشقجي)
أخبار: 3 غارات لطيران العدوان على حيس بالحديدة
أخبار: 3 شهداء بغارة عدوانية على سحار بصعدة
رياضة: باريس يكتسح كلوب وسيتي يسقط أمام لايبزيغ
أخبار: سلام يحذر من خطورة الانهيار الاقتصادي بعدن
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار
أخبار: دراسة: الفياغرا يقلل خطر الإصابة بالزهايمر
أخبار: فوز منتخب اليمن للناشئين على منتخب الأردن
أخبار: 27 غارة لطيران العدوان على مأرب وصعدة
ثقافة: القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي
أخبار: 116 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
عربي ودولي: العراق.. تدمير 6 أوكار للإرهابيين
علوم وتقنية: انستجرام يطلق ميزات أمان تجريبية للمراهقين
أخبار: صعدة.. استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية
أخبار: العدوان يجدد غاراته على العاصمة صنعاء
أخبار: فلكي يحذر من موجات صقيع تجتاح عدة مناطق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021