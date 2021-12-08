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أخبار
المؤتمر نت -

كأس العرب.. الجزائر تحتج رسميا ضد ركلة جزاء

المؤتمرنت -
كأس العرب.. الجزائر تحتج رسميا ضد ركلة جزاء
قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، التقدم باحتجاج للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر في الوقت الراهن، عقب تعادل محاربو الصحراء مع المنتخب المصري، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة، والتي فقد خلالها الأول الصدارة لصالح الفراعنة، بعد تطبيق قاعدة اللعب النظيف، عقب تعادلهما في عدد النقاط والأهداف.

وبحسب الحساب الرسمي لقنوات الكأس القطرية، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم احتجاج للجنة المنظمة لـ«كأس العرب»، بسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر، التي سجل منها عمرو السولية هدف التعادل للفراعنة.

وسجل السولية هدف التعادل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، بعدما تقدم المنتخب الجزائري عن طريق محمد أمين توجاي، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وتمكن المنتخب الوطني من حسم صدارة المجموعة الرابعة، بعد مباراة ماراثونية أمام الجزائر، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، على ملعب الجنوب بقطر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.
وتساوى منتخب مصر مع الجزائر برصيد 7 نقاط، وسجل كلا منهما 7 أهداف، واستقبلا هدفا، وحسمت قواعد اللعب النظيف في كأس العرب، صدارة المجموعة للفراعنة.

وحقق منتخب مصر الفوز في المباراة الأولى على حساب لبنان بهدف نظيف، قبل أن يكتسح السودان بخماسية نظيفة.

وتغلب الجزائر في اللقاء الأول على السودان برباعية نظيفة، ثم الفوز على منتخب لبنان بهدفين دون رد.










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