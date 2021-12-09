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الهيئة الشوروية للمؤتمر تعزي العيدروس بوفاة خاله

بعثت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام بمجلس الشورى برقية عزاء ومواساة للأخ الأستاذ محمد حسين العيدروس رئيس مجلس الشورى بوفاة خاله عاشور خميس بن شامس الذي وافته المنية بعد حياة حافلة في خدمة الوطن وأبناء المجتمع.



وعبرت الهيئة الشوروية للمؤتمر عن خالص تعازيها ومواساتها لرئيس المجلس ونجل الفقيد كرامة بن عاشور وآل بن شامس في مدينة سيئون كافة بهذا المصاب الأليم.



سائلة الله العزيز القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والأولياء والصالحين.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

