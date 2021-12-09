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أخبار
المؤتمر نت - راس الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام صباح اليوم في العاصمة صنعاء اجتماعا تشاوريا لعدد من قيادات المؤتمر خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية

رئيس المؤتمر يرأس اجتماعا تشاوريا ويشيد بانتصارات الجيش واللجان الشعبية

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يرأس اجتماعا تشاوريا ويشيد بانتصارات الجيش واللجان الشعبية
راس الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام صباح اليوم في العاصمة صنعاء اجتماعا تشاوريا لعدد من قيادات المؤتمر خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية .

واستعرض رئيس المؤتمر خلال الاجتماع اخر التطورات مشيرا إلى الانتصارات العظيمة التي تحققت في مختلف الجبهات وخصوصا في الجبهة الشرقية وبقية الجبهات الأخرى .

واطلع أبوراس الحاضرين على القضايا المتصلة بالجانب السياسي والمواقف والتطورات التي تشهدها الساحة الداخلية وايضا التطورات المتعلقة بالعدوان على اليمن في الخارج .

هذا وقد أشاد الاجتماع بالانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في مختلف الجبهات وخصوصا في جبهة مأرب ؛ مثمنا في الوقت نفسه التجاوب الكبير الذي يبديه أبناء القبائل الشرفاء في تحشيد المقاتلين لمواجهة التصعيد العسكري الذي يحاول تحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقته القيام به في محاولة منهم للتقليل من آثار الهزائم التي يتعرضون لها في عدة جبهات.

كما ثمن الاجتماع عملية السابع من ديسمبر التي أعلن عنها الجيش اليمني باستهدافه عدة أهداف مشروعة في السعودية مؤكدا على حق أبناء الشعب اليمني وقواته المسلحة على مواجهة التصعيد العسكري وخصوصا القصف الجوي الذي يشنه تحالف العدوان على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات واستهداف منازل المواطنين وقتل الأبرياء من النساء والأطفال بكافة الوسائل والسبل المشروعة والامكانيات المتاحة ومن ذلك مواصلة قصف الأهداف العسكرية في السعودية .

كما عبر الاجتماع عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحتلة والتدهور المريع للعملة الوطنية هناك مقابل العملات الأجنبية وغلاء الاسعار وكلها مظاهر انعكست سلبياتها على معيشة الناس وحياتهم اليومية وهي دليل واضح على نتائج سياسات الاحتلال وأدواته من المرتزقة الذين لم يكتفوا بحصار الشعب اليمني فقط بل ويوغلون في اتباع سياسة التركيع حتى ضد من يعمل معهم من الخونة والمرتزقة .

وحيا الاجتماع المواقف المشرفة لأبناء المحافظات والمناطق المحتلة ومواجهتهم لمشاريع وسياسات الاحتلال ومرتزقتهم داعيا إياهم إلى مواصلة النضال ضد التواجد الأجنبي حتى الانتصار عليه وطرده كما تم طرد المحتلين السابقين وآخرهم المحتل البريطاني .

كما استعرض الاجتماع في الجانب التنظيمي عددا من القضايا المتصلة بآليات تطوير العمل التنظيمي للمؤتمر خلال الفترة القادمة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .








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