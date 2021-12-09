الخميس, 09-ديسمبر-2021 الساعة: 03:41 م - آخر تحديث: 02:54 م (54: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - عمران : -0.6 ، ذمار : -0.5 ، صنعاء : -0.2 ، إب : 6.2

أجواء شديدة البرودة في 9 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة في 9 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد أجواء باردة إلى شديدة البرودة مع تكون الصقيع في معظم المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر وتكوّن الصقيع على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من إب، الضالع و المرتفعات الغربية للجوف ومأرب .

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوه و حضرموت، وباردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.

وحذر المركز المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن للحفاظ عليها من آثار البرودة الشديدة.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاء على النحو الآتي : عمران : -0.6 ، ذمار : -0.5 ، صنعاء : -0.2 ، إب : 6.2 ، المحويت : 7.4 ، السدة : 7.4 ، سيئون : 8.1 ، عتق 8.4 .
(سبأ)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: إصابة 8 لاعبين في توتنهام بكورونا
مجتمع مدني: ضربات القلب تكشف الإصابة بالخرف
أخبار: انتبه.. 6 علامات تشير إلى أن كبدك في خطر
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل أبو راس
أخبار: رصد 125 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: كأس العرب.. الجزائر تحتج رسميا ضد ركلة جزاء
اقتصاد: إنخفاض أسعار النفط
أخبار: هيئة رئاسة مجلس النواب تدين جرائم العدوان
عربي ودولي: اندلاع شجار داخل البرلمان التركي
عربي ودولي: مستوطنون يجددون اقتحام المسجد الاقصى
مجتمع مدني: تحذير عاجل لمستخدمي «واتساب»
عربي ودولي: برلمان ألمانيا يختار مستشار جديد للبلاد
أخبار: عالميا.. 5 ملايين و260 ألف حالة وفاء بكورونا
أخبار: تحذير هام: صقيع متوقع على 7 محافظات يمنية
ثقافة: وزارة الإعلام تنعي الإعلامي عبدالله السوسوة
رياضة: مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021
رياضة: الريال يحسم صدارة المجموعة بثنائية في إنتر
رياضة: أتلتيكو يلحق بالمتأهلين.. وليفربول يهزم ميلان
فنون ومنوعات: ظهور محمد رمضان عاريًا داخل طائرته
عربي ودولي: ظهور جديد لـ(خطيبة خاشقجي)
أخبار: إسقاط طائرة أمريكية معادية في أجواء مأرب
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ منصور القاسي
أخبار: 3 غارات لطيران العدوان على حيس بالحديدة
أخبار: 3 شهداء بغارة عدوانية على سحار بصعدة
رياضة: باريس يكتسح كلوب وسيتي يسقط أمام لايبزيغ
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021