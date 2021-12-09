الخميس, 09-ديسمبر-2021 الساعة: 05:15 م - آخر تحديث: 04:52 م (52: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - تقدم منتخب اليمن للناشئين برباعية نظيفة على نظيره البحريني في الشوط الاول من المباراة التي تجمعهما - حاليا-

شوط أول ممتع.. تقدم منتخب اليمن للناشيئن على البحرين

المؤتمرنت -
شوط أول ممتع.. تقدم منتخب اليمن للناشيئن على البحرين
تقدم منتخب اليمن للناشئين برباعية نظيفة على نظيره البحريني في الشوط الاول من المباراة التي تجمعهما - حاليا- لحسم مصير بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة إلى نصف نهائي البطولة، المقادمة في مدينة الدمام السعودية .


ودخل منتخب اليمن المباراة متساويًا بالرصيد 3 نقاط مع منتخب الأردن المتصدر وبفارق أهداف (+2) للمنتخبين،

ويملك منتخب اليمن، آمالا كبيرة لبلوغ نصف النهائي بـ3 خيارات، فالفوز أو التعادل يمنحانه البطاقة الأولى مباشرة، أما الخسارة بفارق هدف قد تمنحه بطاقة التأهل المتاحة لصحاب أفضل مركز ثانٍ في المجموعات الثلاث.

وتزيد فرص عبور اليمن إلى نصف نهائي البطولة، في ظل فوزه على منتخب الأردن (3-1)، وكذلك يتفوق اليمن على منتخب البحرين الذي خسر الافتتاح أمام الأردن (0-4)، الأحد الماضي.


ودخل منتخب اليمن المباراة بصفوف مكتملة، بعدما أجرى تدريباته مساء اليوم في مدينة الدمام، بإشراف المدير الفني قيس محمد صالح ومساعده فيصل سعد ومدرب الحراس محمد درهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: إسقاط طائرة صينية معادية في أجواء مأرب
أخبار: جريح في صعدة و25 غارة عدوانية على مأرب
رياضة: إصابة 8 لاعبين في توتنهام بكورونا
مجتمع مدني: ضربات القلب تكشف الإصابة بالخرف
أخبار: انتبه.. 6 علامات تشير إلى أن كبدك في خطر
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل أبو راس
أخبار: رصد 125 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: كأس العرب.. الجزائر تحتج رسميا ضد ركلة جزاء
اقتصاد: إنخفاض أسعار النفط
أخبار: هيئة رئاسة مجلس النواب تدين جرائم العدوان
عربي ودولي: اندلاع شجار داخل البرلمان التركي
عربي ودولي: مستوطنون يجددون اقتحام المسجد الاقصى
مجتمع مدني: تحذير عاجل لمستخدمي «واتساب»
عربي ودولي: برلمان ألمانيا يختار مستشار جديد للبلاد
أخبار: عالميا.. 5 ملايين و260 ألف حالة وفاء بكورونا
أخبار: تحذير هام: صقيع متوقع على 7 محافظات يمنية
ثقافة: وزارة الإعلام تنعي الإعلامي عبدالله السوسوة
رياضة: مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021
رياضة: الريال يحسم صدارة المجموعة بثنائية في إنتر
رياضة: أتلتيكو يلحق بالمتأهلين.. وليفربول يهزم ميلان
فنون ومنوعات: ظهور محمد رمضان عاريًا داخل طائرته
عربي ودولي: ظهور جديد لـ(خطيبة خاشقجي)
أخبار: إسقاط طائرة أمريكية معادية في أجواء مأرب
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ منصور القاسي
أخبار: 3 غارات لطيران العدوان على حيس بالحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021