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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - يعتبر ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثيرون في كافة أرجاء العالم لأسباب متعددة من بينها السمنة، والتدخين، والضغط العصبي وغيرها

ما هو أفضل غذاء لخفض ضغط الدم؟

المؤتمرنت -
ما هو أفضل غذاء لخفض ضغط الدم؟
درس باحثون العلاقة بين النظام الغذائي وضغط الدم وعوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، ونجحت تجربتهم في تسمية منتج يساعد في حل مشاكل ارتفاع ضغط الدم.

- الزبادي
بحسب مجلة "International Dairy Journal"، قارن المؤلفون تغذية المتطوعين بمعاييرهم الطبية وخلصوا إلى أنه حتى تناول الزبادي في بعض الأحيان يمكن أن يساعد في تحسين أجسام الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لوكالة سبوتنيك.

- منتجات الألبان
وكشفت الدكتورة ألكسندرا وايد أن "منتجات الألبان، وخاصة الزبادي، يمكن أن تخفض ضغط الدم. وذلك لأن منتجات الألبان تحتوي على عدد من المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تشارك في تنظيم ضغط الدم".

ويحتوي هذا المنتج على بكتيريا تعزز إنتاج البروتين.وأضافت أن هذه بدورها تؤثر على ضغط الدم.








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