الجمعة, 10-ديسمبر-2021 الساعة: 04:11 م - آخر تحديث: 03:58 م (58: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - على الرغم من التطمينات المبدئية حول المتحور الجديد من كورونا، الذي جعل العالم يستنفر مجددا بعد أن استرخى قليلاً خلال الأشهر الماضية رافعاً القيود التي فرضت لفترة طويلة لمواجهة الوباء

مختلف تماماً عن دلتا.. هذه أعراض أوميكرون

المؤتمرنت -
مختلف تماماً عن دلتا.. هذه أعراض أوميكرون
على الرغم من التطمينات المبدئية حول المتحور الجديد من كورونا، الذي جعل العالم يستنفر مجددا بعد أن استرخى قليلاً خلال الأشهر الماضية رافعاً القيود التي فرضت لفترة طويلة لمواجهة الوباء، إلا أنه لا يزال العديد من التساؤلات تطرح حول تلك السلالة.

وفي هذا السياق، أوضحت الطبيبة أنجليكا كوتزي، رئيسة الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا، أن أوميكرون "مختلف تماماُ عن دلتا".

كما أكدت أن المصابين بالمتحور الذي ظهر مؤخرا في القارة الإفريقية قبل أن ينتقل إلى عدة دول، لم يعانوا من فقدان حاسة التذوق والشم، كما لم يشعروا بضيق التنفس أو بحاجة إلى الأكسجين الإضافي.

مشابه للإنفلونزا
كذلك لم يلاحظ الأطباء زيادة في معدل ضربات القلب، التي لوحظت سابقا لدى مرضى "دلتا".

إلى ذلك، أضافت أن أعراضه مشابهة لـ "البرد أو الإنفلونزا"، فالمرضى يعانون من صداع وآلام في الجسم وكذلك التهاب خفيف في الحلق، دون سعال سيئ أو سيلان في الأنف أو حتى احتقان، كما هو الحال مع عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت قبل يومين أن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور أوميكرون ربما يكون أسرع انتشاراً من دلتا، ولكنه يسبب أعراضاً أقل خطورة. إلا أنها شددت على أنه من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات مؤكدة بهذا الشأن.

فيما حذرت ماريا فان كيركهوف، رئيسة فريق كوفيد -19 الفني بالمنظمة، من أنه من السابق لأوانه تحديد شدة المرض الناجم عن المتحور الجديد، قائلة إنه لا توجد حتى الآن سوى معلومات سردية عن ذلك. وقالت: لدينا بالتأكيد معلومات من جنوب إفريقيا تفيد بأن العديد من المرضى الذين تم تحديد إصابتهم بمتحور أوميكرون لديهم أعراض متوسطة من المرض".

أتى هذا الإعلان حينها، وسط تزايد المخاوف بشأن أوميكرون الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي (نوفمبر)، ودفع بعض الدول إلى إغلاق حدودها أمام القادمين من عدة دول إفريقية.

وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 5 قرارات أممية لصالح الفلسطينيين
اقتصاد: النفط يتراجع بفعل جني الأرباح
علوم وتقنية: تناول الشوكولاتة يومياً.. فائدة جديدة لا تصدق!
رياضة: فياريال يكمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16
مجتمع مدني: ما هو أفضل غذاء لخفض ضغط الدم؟
عربي ودولي: روسيا: ردنا على حلف الناتو سيكون صارماً
فنون ومنوعات: دافع عن امرأة.. فقتله زوجها
أخبار: اعتراض مقاتلة سعودية في سماء مأرب
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 168 خرقاً خلال 24 ساعة
عربي ودولي: غوتيريش يوجه رسالة تحذير إلى العالم
أخبار: كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالم
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
رياضة: اليمن يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا
أخبار: بخماسية نظيفة .. ناشئو اليمن يفتك بالبحرين
أخبار: شوط أول ممتع.. تقدم منتخب اليمن للناشيئن على البحرين
أخبار: أجواء شديدة البرودة في 9 محافظات يمنية
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف صنعاء
أخبار: الهيئة الشوروية للمؤتمر تعزي العيدروس بوفاة خاله
أخبار: إسقاط طائرة صينية معادية في أجواء مأرب
أخبار: جريح في صعدة و25 غارة عدوانية على مأرب
رياضة: إصابة 8 لاعبين في توتنهام بكورونا
مجتمع مدني: ضربات القلب تكشف الإصابة بالخرف
علوم وتقنية: انتبه.. 6 علامات تشير إلى أن كبدك في خطر
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل أبو راس
أخبار: رصد 125 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021