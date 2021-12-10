المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مسعد الغرباني

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مسعد قائد الغرباني عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد عبدالرحمن مسعد قائد الغرباني وإخوانه وكافة آل الغرباني بمديرية دمت محافظة الضالع في هذا المصاب..



وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد، حيث كان أحد الشخصيات الوطنية القبلية البارزة لها أدوارها في خدمة الوطن في المجال التعاوني، كما كان عضواً نشطاً وفاعلاً في المؤتمر الشعبي العام.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".