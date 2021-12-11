المؤتمرنت -

منتخب اليمن يهزم سوريا ويخطف التأهل إلى نهائي غرب آسيا

فاز منتخب اليمن للناشئين على نظيرة السوري بهدفين مقابل هدف على نظيره السوري ضمن تصفيات الدور نصف النهائي للنسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا للناشيئن تحت سن 17 سنة خاطفا بذلك بطاقة التأهل الى النهائي.



وقدم منتخب اليمن اداء رائع خلال مجريات الشوط الاول، تميز بالمهارات العالية واللمسات الفنية، وشكل ضغطا قويا على دفاع المنتخب السوري الذي لعب بروح قتالية دفاعية معتمدا على الهجمات المرتدة مشكلا تهديدا لافتا على مرمى منتخب اليمن في اكثر من فرصتين إثنتين .



وكشف اداء منتخب اليمن الصغير عن مهارات فنية عالية وروح حماسية متقدة، تستحق الكثير من الرعاية والإهتمام الرسمي.



وفي مستهل مجريات الشوط الثاني إقتنص اللاعب (عبدالحمن الخضر) برأسية هدف الأمان عند الدقيقة 52 من زمن المباراة، ليشعل المدرجات بهتافات الجمهور " حيو اليماني حيوه".



وسيطر منتخب اليمن نسبيا على الاستحواذ على الكرة وسط سجال لافت حينا ومحاولات لتحقيق إختراق منطقة الدفاع في الجانبين، في حين لعب المنتخب السوري على إغلاق المساحات أمام مناورات العولقى .



وعند الدقيقة 73 قلب لاعب المنتخب السوري كاوع عيسى الطاولة مسجلا هدف التعادل، ليضيق بعد ذلك المنتخب السوري المساحات ويغلق الثغرات امام منتخب اليمن المتفوق نسبيا.



وفي الدقائق الاخيرة من الوقت الإضافي اعاد اللاعب عصام ردمان منتخب اليمن الى الصدارة وتنفس الجمهور الصعداء بهدف خاطف في شباك حارس مرمى المنتخب السوري..



وبهذه النتيجة يواجه منتخب اليمن الفائز من المباراة الثانية مساء اليوم بين المنتخبين السعودي والمنتخب الإماراتي للعب على نهائي البطولة بنسختها الثامنة.