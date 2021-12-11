المؤتمرنت -

اعلان هام من وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم تأخير طابور الصباح بمدارس المحافظات المتأثرة من امتداد الكتلة الهوائية الباردة ليبدأ عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً ابتداءً من غد الأحد .



وأوضحت الوزارة أن قرار تأجيل الدوام الدراسي جاء حرصاً على سلامة الطلاب وتجنيبهم لفحات البرد خاصة طلاب الصفوف الأولى كونهم الأكثر عرضة للتأثر بموجة البرد .



يشار إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً بذلك لمكاتبها في المحافظات الواقعة تحت تأثير موجة البرد، ومنها أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، ذمار، البيضاء، عمران.

(سبأ)

