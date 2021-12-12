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أخبار
المؤتمر نت -

شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بحلق شعرها

المؤتمرنت -
شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بحلق شعرها
فاجأت المطربة شيرين عبدالوهاب، أمس، جمهورها ومحبيها خلال حفلها في أبو ظبي بظهورها حليقة الشعر.
شيرين عبدالوهاب بررت بعد الحفل أن ظهورها حليقة الرأس مجرد لوك، وليس له علاقة بطلاقها من حسام حبيب.

وكتبت شيرين تدوينة عبر «تويتر» قالت خلالها: «ليه ميكونش لوك جديد؟، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني.. ‏أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين».

لتنهال تعليقات الجمهور على تدوينة شيرين عبدالوهاب، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «دي حياتك وانتي حرة إحنا قلقان عليكي».

وعلق آخر «أنا مقتنعة إنك اللي قررتي تحلقي وتغيري لأننا كإناث الشعر عندنا مرتبط فبدايات جديدة أو قرار للتغيير وحتى مرتبط بحالة نفسية معينة أنا بصبغ وبقص شعري بحالة نفسية معينة وعاوزة بداية جديدة، أنا بتمنى لك التوازن العاطفي والنفسي والتغيير بنفسك لوعي أعلى وهتقدري وخليكي قوية والعلاقات دروس».



وأضاف آخر «شوشو يا حلوة الشكل والروح والطباع ..كيف الحال اليوم؟ أتمنى أن تكون نفسك قد أزهرت بكل هذا الكم من الحب والدعم، أتمنى أن تكوني قد قرأتِ بعضاً مما كتبه الناس كي تشعري بأهميتك في حياتنا وبكل الحب الذي نكنه لك».

وجاء تعليق آخر «معاش اللي يظلمك يا ⁧‫شيرين‬⁩ إحنا معاك وبنحبك لنفسك مش لشعرك تطوليه تقصريه تشيله خالص انتي حرة، ودايما خليكي فاكرة إنك في قلبنا ومعاكي وجنبك مع اننا بنحبك في كل حالاتك لروحك الحلوة لنفسك الطيبة الجدعة الحساسة لخفة دمك السكر ربنا معاكي أقوى من الكل المهم تبقي مرتاحة وفي أحسن حال يا رب».









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