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أخبار
المؤتمر نت - يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث أصيب 5 مواطنين بينهم طفل بغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث أصيب 5 مواطنين بينهم طفل بغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري إصابة 4 مواطنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية شدا، وشن الطيران غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر بصعدة.

وأشار المصدر إلى إصابة الطفل ناصر قحطان في منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان أدت إلى بتر يده وقدمه.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 159 خرقاً بالحديدة، بينها غارة لطيران حربي و11 غارة لطيران تجسسي وخمس غارات لطيران حربي على حيس وتحليق مكثف للطائرات الحربية والتجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة، مشيراً إلى أن الخروقات شملت أيضاً 30 خرقاً بقصف مدفعي و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، وغارة للطيران على منطقة راس عيسى بمديرية الصليف.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 29 غارة على البلق بمديرية الوادي، و9 غارات على مديرية صرواح، وغارة على مديرية الجوبة.








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