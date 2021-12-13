المؤتمرنت -

ريال مدريد يهزم أتلتيكو ويبتعد بالصدارة

حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا، بنتيجة (2-0) يوم الأحد، على الجار اللدود أتلتيكو مدريد في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليجا.



وسجل ثنائية ريال مدريد في الديربي كريم بنزيما في الدقيقة 16، وماركو أسينسيو في الدقيقة 57.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 29 نقطة.



بدأت المباراة بضغط من أتلتيكو مدريد، حيث مرر ماركوس يورينتي كرة في عمق منطقة الجزاء باتجاه زميله كونيا، لكن حارس ريال مدريد كورتوا أمسك بها قبل أن تصله في الدقيقة الأولى.



وسدد كونيا لاعب أتلتيكو مدريد كرة قوية، مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 4.



ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد، في الدقيقة 16، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن من فينيسيوس جونيور وسدد على الطائر على يسار يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

وجاء الرد من أتلتيكو مدريد بتسديدة صاروخية من كوكي لاعب خط وسط الروخيبلانكوس، مرت بجانب القائم الأيسر لكورتوا في الدقيقة 23.



وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لركلة حرة مباشرة نفذها أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، في أقصى يمين المرمى في الدقيقة 35.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد كرة قوية، لكن تيبو كورتوا حارس الميرنجي تصدى لها بدون مشاكل في الدقيقة 50.



وعاد أتلتيكو مدريد بعد دقيقة واحدة بمحاولة خطرة، حيث تلقى كونيا تمريرة من جواو فيليكس وسدد لكن كالعادة تصدى كورتوا لها.



ونجح ماركو أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 57، حيث أرسل له فينيسيوس جونيور كرة عرضية داخل المنطقة، وسددها أسينسيو أرضية زاحفة على يمين يان أوبلاك.







وأرسل فيرلاند ميندي كرة عرضية داخل المنطقة باتجاه زميله فينيسيوس جونيور، والذي لم يلحق بالكرة ليهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78.



واحتسب حكم المباراة ركلة حرة لأتلتيكو مدريد، انبرى لتنفيذها توماس ليمار، والذي أرسل كرة مباشرة كادت أن تباغت كورتوا الذي أبعدها سريعَا في الدقيقة 80.

وحسب موقع (كورة) فقد سدد جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد كرة قوية اصطدمت بوجه تيبو كورتوا في الدقيقة 92، لتنتهي بعدها المباراة بفوز ثمين للفريق الملكي.

