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توافد جماهيري مبكر لمؤازرة ناشئي اليمن / صوره

مبكرا بدأت الجماهير اليمنية المقيمة في المملكة العربية السعودية للتوافد إلى ملعب استاد الامير محمد بن فهد بمدينة الدمام لمؤازرة منتخب اليمن للناشئين الذي يواجه بعد قليل منتخب السعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين.



ونشر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لجماهير كروية تحمل اعلام الجمهورية اليمنية ، تحتشد حول الملعب الذي ستقام فيه المباراة.



وتأهل أحفاد سبأ إلى المباراة النهائية بعدما تصدر مجموعته الثالثة بتغلبه على الأردن بنتيحة 1/3، وعلى البحرين بخماسية نظيفة، ليتخطى بعدها سوريا في النصف نهائي بنتيجة 1/2.

