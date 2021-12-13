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المؤتمر نت - تعديل بعض مواد قانون وقاية المجتمع من الايدز

النواب يقر تعديل بعض مواد قانون وقاية المجتمع من الايدز

المؤتمرنت -
النواب يقر تعديل بعض مواد قانون وقاية المجتمع من الايدز
أقرّ مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 30 لسنة 209م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز، وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.

وبعد النقاش والتصويت عليه مادة مادة، مع إضافة بعض التعديلات، صوّت نواب الشعب على مشروع القانون بصورته النهائية، في ضوء التقرير المقدّم من لجنة الصحة العامة والسكان.

واستمع نواب الشعب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي عبدالله أبوحليقة، إلى مذكرة الحكومة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والموازنات المستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة، وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) للسنة المالية 2016م.

وطالب وزير الدولة باستكمال الإجراءات الدستورية، وتحديد موعد لحضور الجانب الحكومي، لتقديم ذلك في جلسة مقبلة.

إلى ذلك، استمع مجلس النواب من عضو المجلس، الدكتور أحمد يحيى نصار، إلى سؤال موجّه لوزراء العدل والداخلية والثقافة والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية حول منع أبناء أحد المواطنين من البناء على أرضيتهم جوار سينما بلقيس في أمانة العاصمة، رغم حصولهم على تراخيص وأحكام قضائية.

وفي سياق متصل، استمع نواب الشعب من عضو مجلس النواب، الدكتور علي الزنم، إلى سؤال موجّه لوزير الأشغال العامة والطرق بشأن وضع حدائق الحيوانات، ومستوى معايير السلامة للزائرين والأطفال للحد من المآسي المتكررة بحق الأطفال، وآخرها ما حصل لطفلة في محافظة إب، والحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.









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