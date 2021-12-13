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المؤتمر نت - بجدارة واستحقاق خطف منتخب اليمن للناشئين لقب بطولة كأس اسيا للناشئين من فم منتخب السعودية في المباراة

اليمن يخطف كأس آسيا من السعودية بجدارة واستحقاق / مسبق

المؤتمرنت -
اليمن يخطف كأس آسيا من السعودية بجدارة واستحقاق / مسبق
بجدارة واستحقاق خطف منتخب اليمن للناشئين لقب بطولة كأس اسيا للناشئين من فم منتخب السعودية في المباراة التي جمعتهما الليلة بمدينة الدمام السعودية


وخيم السجال المتبادل والاداء الحذر على معظم مجريات المباراة قبل أن يشكل منتخب اليمن خلال الدقائق الأولى ضغطا نسبيا على منطقة جزاء نظيره السعودي، ليقابله منتخب السعودية بهجمات مرتدة تهديدية لشباك منتخب اليمن .
وجاء هدف اليمن الأول بواسطة محمد البرواني تقدم الدقيقة 46، ليتعادل بعدها المنتخب السعودي عن طريق محمد صالح العيسي في الدقيقة 90 من الشوط الثاني.

وذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح حيث أضاع الركلة اليمنية الأولى علي الحنبصي، فيما تمكن عبدالله الدقين، انور الطريقي، عادل عباس، رفعت، من تسجيل الركلات الأربع المتبقية، فيما تمكن وضاح أنور حارس المنتخب اليمني من صد ركلتي جزاء.

(..... تفاصيل اوفى لاحقا )








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