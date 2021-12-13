الإثنين, 13-ديسمبر-2021 الساعة: 10:25 م - آخر تحديث: 10:20 م (20: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - إشتعلت اجواء العاصمة صنعاء بالالعاب النارية إبتهاجاً بفوز المنتخب الوطني للناشئين بكأس بطولة غرب آسيا في نسختها الثامنة المقامة في السعودية.

كأس غرب آسيا يشعل سماء صنعاء زغاريد والعاب ناري

المؤتمرنت -
كأس غرب آسيا يشعل سماء صنعاء زغاريد والعاب ناري
إشتعلت اجواء العاصمة صنعاء بالالعاب النارية إبتهاجاً بفوز المنتخب الوطني للناشئين بكأس بطولة غرب آسيا في نسختها الثامنة المقامة في السعودية.

وسمعت على نطاق واسع من سطوح ونوافذ المنازل زغاريد يمنيات فرحا بالمناسبة في حين ماتزال مئات السيارات تجوب شوارع العاصمة صنعاء في مشاهد فرائحية غير معهودة.

ويردد شباب على متن السيارات هتافات بالروح بالدم نفديك يايمن .. نفديك ياصنعاء نفديك ياعدن..

وج المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، ولأول مرة في تاريخه، ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في نسختها الثامنة، بعد انتصاره على المنتخب السعودي بركلات الترجيح بخمسة اهداف مقابل أربعة للمنتخب السعودي، بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: اليمن بطلاً لكأس غرب آسيا للناشئين
عربي ودولي: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
عربي ودولي: إضراب بنابلس احتجاجاً على جرائم الاحتلال
ثقافة: أين راح شعر شيرين عبد الوهاب ؟
رياضة: صافرة لبنانية لنهائي غرب آسيا للناشئين
رياضة: ريال مدريد يهزم أتلتيكو ويبتعد بالصدارة
أخبار: تحذير هام .. صقيع متوقع على 6 محافظات يمنية
فنون ومنوعات: أفضل الهدايا لشريكة الحياة في العام الجديد
محافظات: أسد يلتهم يد طفلة يمنية / صورة
مجتمع مدني: أطعمة تساعد الاطفال على مقاومة البرد
أخبار: كيف وصل منتخب اليمن للناشئين إلى نهائي غرب آسيا ؟
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي على مقدام
علوم وتقنية: ماذا يفعل الجري 10 دقائق بدماغك؟
فنون ومنوعات: قطرة عين تغني عن إرتداء النظارات
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا
أخبار: شهيد في صعدة وغارات عدوانية مكثفة على مأرب
رياضة: ليستر ينهي قمة نيوكاسل برباعية نظيفة
رياضة: أوساسونا يعمق جراح برشلونة بتعادل قاتل
أخبار: توقف عنها فوراً.. 5 عادات يومية تدمر صحتك
أخبار: 155 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حميد عبد الرب
أخبار: فلكي يمني يوجه رسالة هامة للإدارة الامريكية
عربي ودولي: أكثر الدول تضررا بوباء كورونا
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء باردة مع احتمال تشكّل الصقيع
أخبار: بن حبتور: ناشئو اليمن خير سفراء لوطنهم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021