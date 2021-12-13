الإثنين, 13-ديسمبر-2021 الساعة: 11:55 م - آخر تحديث: 11:53 م (53: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - حذر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي المواطنين ورعاة المواشي في المرتفعات والهضاب والصحاري الداخلية من موجة صقيع متوقعة خلال

فلكي يمني يحذّر من صقيع متوقّع في هذا الموعد

المؤتمرنت -
فلكي يمني يحذّر من صقيع متوقّع في هذا الموعد
حذر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي المواطنين ورعاة المواشي في المرتفعات والهضاب والصحاري الداخلية من موجة صقيع متوقعة خلال الأيام القليلة القادمة حتى السبت المقبل.

ودعا الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، المزارعين في المرتفعات والاحواض الجبلية، إلى توخي الحذر، موضحاً أن موجة صقيع متوقعة رغم وجود تحسن بسيط بدرجة حرارة الهواء الصغرى وإن ارتفعت قليلًا عن الصفر المئوي، وحثهم على أخذ الأحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، خصوصاً إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية.

وتوقع الشوافي هطول أمطار متفرقة على ارخبيل سقطرى، قد تشمل اجزاء بسيطة جداً من المناطق الساحلية خصوصاً مع بداية الأسبوع القادم، داعياً الجميع إلى متابعة مستجدات ونشرات الطقس.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: تحذير.. لا تتزوج في هذا العمر
رياضة: اليمن بطلاً لكأس غرب آسيا للناشئين
أخبار: تعديل بعض مواد قانون وقاية المجتمع من الايدز
أخبار: توافد جماهيري مبكر لمؤازرة ناشئي اليمن / صوره
عربي ودولي: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
عربي ودولي: إضراب بنابلس احتجاجاً على جرائم الاحتلال
ثقافة: أين راح شعر شيرين عبد الوهاب ؟
رياضة: صافرة لبنانية لنهائي غرب آسيا للناشئين
رياضة: ريال مدريد يهزم أتلتيكو ويبتعد بالصدارة
أخبار: تحذير هام .. صقيع متوقع على 6 محافظات يمنية
فنون ومنوعات: أفضل الهدايا لشريكة الحياة في العام الجديد
محافظات: أسد يلتهم يد طفلة يمنية / صورة
مجتمع مدني: أطعمة تساعد الاطفال على مقاومة البرد
أخبار: كيف وصل منتخب اليمن للناشئين إلى نهائي غرب آسيا ؟
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي على مقدام
علوم وتقنية: ماذا يفعل الجري 10 دقائق بدماغك؟
فنون ومنوعات: قطرة عين تغني عن إرتداء النظارات
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا
أخبار: شهيد في صعدة وغارات عدوانية مكثفة على مأرب
رياضة: ليستر ينهي قمة نيوكاسل برباعية نظيفة
رياضة: أوساسونا يعمق جراح برشلونة بتعادل قاتل
مجتمع مدني: 5 عادات يومية تدمر صحتك
أخبار: 155 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حميد عبد الرب
أخبار: فلكي يمني يوجه رسالة هامة للإدارة الامريكية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021