الثلاثاء, 14-ديسمبر-2021 الساعة: 08:13 ص - آخر تحديث: 07:04 ص (04: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - مشيرا إلى ما تميز به اداء أحفاد سبأ وحمير من عزيمة وارادة قوية، وشعور عالٍ بالمسئولية الوطنية، جعلتهم يقهرون المستحيل،

أبو راس يشيد بعزيمة ناشئي اليمن وشعورهم بالمسئولية الوطنية

المؤتمرنت -
أبو راس يشيد بعزيمة ناشئي اليمن وشعورهم بالمسئولية الوطنية
هنأ رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، المنتخب الوطني للناشئين، وكافة جماهير شعبنا اليمني ، بمناسبة فوزالمنتخب بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم في نسختها الثامنة.

وأشاد رئيس المؤتمر بالأداء الرجولي الرائع لمنتخب ناشيئ اليمن خلال تصفيات البطولة وصولا إلى النهائي وحصد لقب البطولة، وإسعاد جمهور الكرة اليمنية في الداخل والخارج، في ظل معاناة اليمنيين من ويلات العدوان والحصار منذ 7 سنوات ماضية

مشيرا إلى ما تميز به اداء أحفاد سبأ وحمير من عزيمة وارادة قوية، وشعور عالٍ بالمسئولية الوطنية، جعلتهم يقهرون المستحيل، ويتجاوزون فارق الإمكانيات، وينالون إحترام وتقديرعشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم.

وأعتبر ابو راس أن فوز ناشيئ اليمن بلقب بطولة غرب آسيا في مثل هذه الظروف وما الحقه تحالف العدوان من خسائر بشرية ومادية وتدمير كبير للبنية التحتية للرياضة اليمنية طوال 7 سنوات ماضية، يعني بكل تأكيد أنّ اليمن ستبقى على الخارطة مهما تكالب عليها الجيران، وستبقى ولّادة بالمبدعين ومن يصنعون الإعجاز ويحققون الإنجاز .

وفيما أشاد بجهود المدرب والجهاز الفني والإداري، وحيا الجماهير اليمنية التي أزرت المنتخب من المدرجات، اعتبر رئيس المؤتمر الشعبي العام أن اليمن كسبت إلى جانب لقب البطولة منتخباً يمثل اليمن خير تمثيل.

معبراً عن آمله في أن يحظى هؤلاء الابطال بالرعاية الرسمية الدائمة في المستقبل لتحقيق حضور وإستمرارية أفضل للكرة والرياضة اليمنية في مختلف البطولات.

وكان المنتخب اليمني للناشئين توج مساء الأمس ببطولة غرب آسيا تحت 17 عاماً، بعد تفوقه على نظيره السعودي بركلات الترجيح 3/4 في المباراة النهائية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: تحذير.. لا تتزوج في هذا العمر
رياضة: اليمن بطلاً لكأس غرب آسيا للناشئين
أخبار: اليمن يخطف كأس آسيا من السعودية بجدارة واستحقاق
أخبار: قوى العدوان ترتكب 126 خرقاً لاتفاق الحديدة
أخبار: 43 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجة
أخبار: تعديل بعض مواد قانون وقاية المجتمع من الايدز
أخبار: توافد جماهيري مبكر لمؤازرة ناشئي اليمن / صوره
عربي ودولي: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
عربي ودولي: إضراب بنابلس احتجاجاً على جرائم الاحتلال
ثقافة: أين راح شعر شيرين عبد الوهاب ؟
رياضة: صافرة لبنانية لنهائي غرب آسيا للناشئين
رياضة: ريال مدريد يهزم أتلتيكو ويبتعد بالصدارة
أخبار: تحذير هام .. صقيع متوقع على 6 محافظات يمنية
فنون ومنوعات: أفضل الهدايا لشريكة الحياة في العام الجديد
محافظات: أسد يلتهم يد طفلة يمنية / صورة
مجتمع مدني: أطعمة تساعد الاطفال على مقاومة البرد
أخبار: كيف وصل منتخب اليمن للناشئين إلى نهائي غرب آسيا ؟
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي على مقدام
علوم وتقنية: ماذا يفعل الجري 10 دقائق بدماغك؟
فنون ومنوعات: قطرة عين تغني عن إرتداء النظارات
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا
أخبار: شهيد في صعدة وغارات عدوانية مكثفة على مأرب
رياضة: ليستر ينهي قمة نيوكاسل برباعية نظيفة
رياضة: أوساسونا يعمق جراح برشلونة بتعادل قاتل
مجتمع مدني: 5 عادات يومية تدمر صحتك
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021