المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر من التدني الحاد في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة ، محذراً من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تكون الصقيع في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من إب والضالع وغرب الجوف ومأرب.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة على مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت، وباردة نسبياً إلى باردة على المناطق الصحراوية.



وحذر المركز المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل و الصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .



وحث المزارعين على اتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن حفاظاً عليها من آثار البرودة الشديدة.



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : -1.5 ، عمران : -1.0 ، صنعاء : 0.0 ، إب : 4.0 ، سيئون : 6.1 ، السدة : 6.2 ، المحويت : 7.6، عتق : 8.7 ، حجة: 9.3 .