المؤتمرنت -

تحذير هام للمواطنين في 10 محافظات

حذر المركز الوطني للأرصاد، من الأجواء الشديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ودعا المركز في نشرته الجوية اليوم المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.



وتوقع المركز أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تكون الصقيع على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والأجزاء الشمالية من إب والضالع ولحج والمرتفعات الغربية للجوف ومأرب.



وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة على مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة وحضرموت، و باردة نسبياً إلى باردة على المناطق الصحراوية.



و حسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) حث المركز المزارعين ورعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن على حماية محاصيلهم وثرواتهم الحيوانية من آثار البرودة الشديدة.



وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 0.0 ، صنعاء : 0.6 ، عمران : 1.0 ، صعدة : 1.8 ، إب : 4.8 ، سيئون : 5.2 ، السدة : 7.0 ، عتق والمحويت :8.0 درجات مئوية .

