المؤتمرنت -

منظمة: “أوميكرون” ينتشر بصورة سريعة

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، ينتشر بصورة سريعة وغير مسبوقة وقد يكون منتشراً في معظم دول العالم.



وقال دكتور تيدروس "ان الاستهانة بهذا الفيروس يعرضنا للخطر. وحتى إذا ما كان أوميكرون يتسبب في أمراض أقل شدة، فإن الرقم الكبير للحالات قد يضغط مرة أخرى على الأنظمة الصحية غير الجاهزة".



وكانت حالات مصابة بالمتحور قد تم تشخيصها في 77 دولة، لكن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال إن المتحور ربما موجود في عدة دول لم تكتشفه بعد، وانه ينتشر بسرعة غير مسبوقة.



وظهر متحور أوميكرون للمرة الأولى في جنوب إفريقيا في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.



وشهدت هذه الدولة زيادة كبيرة في الإصابات، حتى إن رئيس البلاد سيريل رامافوزا أصيب بكوفيد-19، وهو حالياً في عزلة طبية ويعاني من أعراض متوسطة.

