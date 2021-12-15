المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الفهيدي بوفاة عمه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ/ عبدالملك محمد الفهيدي، عضو الأمانة العامة بالمؤتمر الشعبي العام، رئيس المركز الاعلامي، رئيس تحرير المؤتمرنت، والى إخوان الفقيد وأولاده، وكافة آل الفهيدي بمحافظة تعز، وذلك بوفاة عمه/ فهد حمود قاسم الفهيدي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.



سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



هذا ويستقبل الزميل عبدالملك الفهيدي العزاء عصر اليوم الاربعاء وغدا الخميس في قاعة العز شارع الميثاق خلف قسم شرطة الحميري مقابل الانتربول.

