الخميس, 16-ديسمبر-2021 الساعة: 12:14 ص - آخر تحديث: 12:13 ص (13: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية إن القوة الصاروخية اليمنية دكت الليلة مرابض للطائرات الحربية السعودية بخمسة

صواريخ يمنية تدك مرابض طيران العدوان في خميس مشيط وجيزان

المؤتمرنت -
صواريخ يمنية تدك مرابض طيران العدوان في خميس مشيط وجيزان
قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية إن القوة الصاروخية اليمنية دكت الليلة مرابض للطائرات الحربية السعودية بخمسة صواريخ باليستية .

مشيراً إلى أن الصواريخ الباليستية إستهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بـخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان، وأن الاصابات كانت دقيقة.

واوضح العميد يحيى سريع أن" هذا الاستهداف يأتي رداً على التصعيد الجوي والجرائم المرتكبة بحق شعبنا العزيز"، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة "لعمليات أكبر وأوسع طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: رفضت الزواج به فأرداها جثة بـ15 طعنة
رياضة: تونس تتأهل إلى نهائي كأس العرب
مجتمع مدني: اضطرابات شائعة للنوم قد تكون قاتلة
أخبار: 23 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجة
أخبار: رصد 190 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: شهيدان و3 جرحى بغارة على مقبنة بتعز
أخبار: الخطري تعزي زعفران المهنا بوفاة شقيقها
أخبار: “التلوث البلاستيكي” في ورشة عمل بصنعاء
أخبار: النواب يكافئ منتخب الناشئين بـ10 ملايين
محافظات: ذمار.. وقفة للتنديد باستمرار العدوان
فنون ومنوعات: 6 أسباب لفشل العلاقة الزوجية
مجتمع مدني: هل يجوز للزوجة طلب الطلاق حال عقم زوجها؟
رياضة: كأس العرب 2021.. موعد مباراة الجزائر وقطر وقنوات ناقلة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الفهيدي بوفاة عمه
أخبار: منظمة: “أوميكرون” ينتشر بصورة سريعة
عربي ودولي: وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق
أخبار: تحذير هام للمواطنين في 10 محافظات
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على السبعين
عربي ودولي: بوتين يحذر من ضخ السلاح إلى أوكرانيا
أخبار: لا تخطر على البال.. فوائد سحرية لجبن القريش
أخبار: العدوان يقصف 4 محافظات بـ33 غارة
أخبار: تصعيد بالحديدة.. 225 خرقاً للمرتزقة في 24 ساعة
عربي ودولي: روسيا تختبر صاروخا فضائيا ثقيلا
فنون ومنوعات: فنانة عربية في قائمة أجمل 100 وجه لعام 2021
أخبار: الأرصاد يحذر من التدني الحاد في درجات الحرارة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021