الخميس, 16-ديسمبر-2021 الساعة: 05:12 م - آخر تحديث: 04:48 م (48: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة مقبلة

المؤتمرنت -
توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة مقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء باردة إلى شديدة البرودة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى عما كانت عليه خلال الأيام الماضية مع إمكانية تكون الصقيع الخفيف على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمالي إب والضالع .

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وغربي محافظتي مأرب والجوف، وباردة نسبياً إلى باردة على المناطق الصحراوية.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد، والمزارعين ورعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن إلى حماية محاصيلهم وثرواتهم الحيوانية.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران : 1.2 ، ذمار : 1.7 ، صنعاء : 3.4 ، إب : 6.0 ، السدة : 7.3 ، المحويت : 8.5 ، حجة : 9.0 ، عتق : 8.8 ، سيئون 10.1 درجات مئوية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
علوم وتقنية: عطل «فيس بوك» يصيب الملايين
فنون ومنوعات: حبس 5 متهمين على ذمة نشر أخبار كاذبة
رياضة: الجزائر تنهي الحلم القطري وتتأهل إلى النهائي
أخبار: صواريخ يمنية تدك مرابض طيران العدوان في خميس مشيط وجيزان
فنون ومنوعات: رفضت الزواج به فأرداها جثة بـ15 طعنة
أخبار: 5 علامات تكشف الإصابة بأوميكرون
أخبار: 3 غارات لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
رياضة: تونس تتأهل إلى نهائي كأس العرب
أخبار: الوهباني يعزي القاضي جمال الفهيدي بوفاة شقيقه
مجتمع مدني: اضطرابات شائعة للنوم قد تكون قاتلة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح الوهبي
أخبار: 23 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجة
أخبار: رصد 190 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: شهيدان و3 جرحى بغارة على مقبنة بتعز
أخبار: الخطري تعزي زعفران المهنا بوفاة شقيقها
أخبار: “التلوث البلاستيكي” في ورشة عمل بصنعاء
أخبار: النواب يكافئ منتخب الناشئين بـ10 ملايين
محافظات: ذمار.. وقفة للتنديد باستمرار العدوان
فنون ومنوعات: 6 أسباب لفشل العلاقة الزوجية
مجتمع مدني: هل يجوز للزوجة طلب الطلاق حال عقم زوجها؟
رياضة: كأس العرب 2021.. موعد مباراة الجزائر وقطر وقنوات ناقلة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الفهيدي بوفاة عمه
أخبار: منظمة: “أوميكرون” ينتشر بصورة سريعة
عربي ودولي: وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021