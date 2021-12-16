المؤتمرنت -

عالميا.. 5 ملايين و344 ألف حالة وفاة بكورونا

حصد فيروس كورونا حياة أكثر من 5 ملايين و 344 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.



ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى ‪272393809‬ إصابات وإجمالى الوفيات إلى ‪5344207‬ حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة ‪244718617‬ حالة.



ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 822892 حالة وفاة من أصل ‪51249618‬ إصابة تليها الهند مع تسجيلها 476227 حالة وفاة من أصل ‪34718669‬ إصابات ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 617271 حالة وفاة من أصل 22201221 إصابة.

