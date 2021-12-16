المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد البخيتي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ احمد محمد فريد البخيتي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار الأمين العام إلى عدد من مناقب الفقيد والذي يعد من الشخصيات الإجتماعية والسياسية التي تحظى بتقدير كبير، وله اسهامات مجتمعية وجضور سياسي وإنساني فعال.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ عبدالله احمد محمد فريد البخيتي، واخوانه، والى أشقاء الفقيد / عتيق وعبدالله وناصر محمد فريد البخيتي، وكافة آل البخيتي، في سَبلة بني بخيت مديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته بهذا المصاب.



مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



