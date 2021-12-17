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المؤتمر نت - جدد المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيراته للمواطنين في 14 محافظة من أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأرصاد لـ"المواطنين": احذروا طقس الـ24 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد لـ"المواطنين": احذروا طقس الـ24 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم، إلى أنه من المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تكون الصقيع بصورة أخف من الأيام الماضية وذلك على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والأجزاء الشمالية من إب والضالع ولحج والمرتفعات الغربية للجوف ومأرب.

وذكر أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة على مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة وحضرموت وباردة نسبياً إلى باردة على المناطق الصحراوية.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء شديدة البرودة وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً إلى الوقاية من صدمات البرد الشديدة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وحث المركز المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: عمران : 1.2 ، ذمار : 2.2 ، صنعاء : 3.2 ، صعدة : 3.9 ، السدة : 6.8 ، إب: 7.8 ، عتق : 9 درجات.








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