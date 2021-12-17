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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالرحمن عبدالله الرميمه، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة تعز، في استشهاد نجله

الوهباني يعزي القيادي عبدالرحمن الرميمه باستشهاد نجله

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي القيادي عبدالرحمن الرميمه باستشهاد نجله
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالرحمن عبدالله الرميمه، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة تعز، في استشهاد نجله وجدي عبدالرحمن الرميمه، وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن أرض اليمن.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للقيادي المؤتمري عبدالرحمن الرميمه وباقي أفراد الاسرة، وكافة آل الرميمه بمديرية مشرعة وحدنان بمحافظة تعز، في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع..

وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “








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