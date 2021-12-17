المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي البرلماني علي هبه منصري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي هبه أحمد منصري عضو مجلس النواب، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر رئيس المؤتمر في البرقية عن تعازيه ومواساته القلبية باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، للبرلماني علي هبه منصري وأفراد الأسرة كافة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون”