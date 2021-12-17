المؤتمرنت -

هل يتسبب لقاح "موديرنا" بأمراض قلبية؟

توصلت دراسة دانماركية إلي أن لقاح مودرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا قد يسبب التهاباً في عضلة القلب بمعدل أربع مرات أكثر من لقاح فايزر بيونتيك.



الدراسة التى أجراها باحثون في معهد شتاتنز بالدانمارك ونشرتها المجلة الطبية البريطانية وشملت نحو 85 بالمئة من الدانماركيين أي نحو 4.9 ملايين نسمة من سن12 سنة فأكثر أكدت وجود صلة بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا القائمة على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال “mRNA” والتهاب عضلة القلب.



وأضافت الدراسة: أن “التطعيم بلقاح مودرنا ارتبط على نحو متزايد بزيادة خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بين السكان في الدانمارك” مشيرة إلى أن “لقاح فايزر كان مرتبطاً فقط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب القلب بين النساء”.



وقال الباحث الرئيسي في الدراسة أندرس هفيد في بيان: إن “النتائج التي توصلنا إليها لا تطعن بشكل عام في الفوائد العديدة المترتبة على التطعيم” لافتاً إلى أنه “يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن البديل وهو الإصابة بعدوى فيروس كورونا ربما ينطوي أيضاً على خطر حدوث التهاب في عضلة القلب”.



وذكر الباحثون أنه يمكن تفسير الاختلافات من خلال متوسط عمر الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح أو الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية.