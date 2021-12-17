السبت, 18-ديسمبر-2021 الساعة: 01:16 ص - آخر تحديث: 01:03 ص (03: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - علّق وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، على بيان مّا يُسمى بالمجموعة الرباعية لدول العدوان ورعاتها، بأنه لا وقت ولا جدوى لمزيد من النفاق والمجاملات الدبلوماسية على حساب حرية ومصلحة اليمن وشعبه"

شرف معلقاً على بيان رباعية العدوان: نفاق ومجاملة

المؤتمرنت -
شرف معلقاً على بيان رباعية العدوان: نفاق ومجاملة
علّق وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، على بيان مّا يُسمى بالمجموعة الرباعية لدول العدوان ورعاتها، بأنه لا وقت ولا جدوى لمزيد من النفاق والمجاملات الدبلوماسية على حساب حرية ومصلحة اليمن وشعبه".

وأكد الوزير شرف، أن مّا ورد في بيان اجتماع مجموعة أو عصابة الأربعة، يوم الأربعاء الماضي، لا يعدو كونه بيان مجاملة أمام المجتمع الدولي، يُروج لدول العدوان السعودي الإماراتي لإظهارها كحمائم سلام.

وقال" إن البيان في الحقيقة لا يساوي قيمة الحبر الذي طُبع به، ويُثبت للمطلعين على حقيقة الوضع في اليمن أن دول العدوان السعودي - الإماراتي، تعيش في حالة وهّم البحث عن انتصار، وهي بعيدة كل البُعد عن أي نية أو توّجه للسلام الحقيقي ووقف إطلاق النار وإصلاح أخطائها في اليمن، كما أنها لا تُقيم وزناً للمعاناة الانسانية للشعب اليمني بسبب عدوانها".

ونصح مجموعة، ما يُسمى الرباعية وتحالف دول العدوان ورعاتها أن تعترف أمام العالم في بيان صريح، بأنها قوة العدوان والمحرك الرئيسي للحرب في اليمن منذ مارس 2015م.

وأضاف" أنصح مجموعة ما يسمى الرباعية وتحالف دول العدوان ورعاتها القبول بالجلوس مع صنعاء حول طاولة واحدة لإنهاء الحرب والعدوان، برعاية أممية أو من خلال مشاركة دولية تشمل روسيا والصين وألمانيا الاتحادية وأي من دول الخليج غير الداعمة للعدوان، للاتفاق على ترتيبات خاصة بوقف اطلاق النار وفتح مطار صنعاء الدولي وبقية المعابر البحرية والبرية ورفع الحصار الشامل الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن وشعبه، تمهيداً لانسحاب أي قوات أجنبية وبحث تعويض اليمن وشعبه عمّا لحق به من ضرر، ومن ثم رسم خطوط الحل السياسي والسلمي بمشاركة كل أطراف الصراع في الحرب الدائرة".

وجدد وزير الخارجية بحسب وكالة سبأ، التأكيد على ترحيب صنعاء الواضح والجدي بالسلام الشامل والعادل دون أي شروط تمس السيادة الوطنية واستقلال القرار اليمني.

ووجه الوزير شرف في ختام تصريحه رسالة مباشرة للرياض وأبوظبي وواشنطن ولندن بإن تراعي المصداقية والوضوح في أي توجه قادم لها أو أي من بياناتها أمام المجتمع الدولي حين تدعو للسلام ووقف الحرب وأن تكون دعوات جادة تحت مظلة نوايا طيبة وإشارات بناء ثقة ورغبة في وقف نزيف الدماء وليس إصدار بيانات ظاهرها السلام وتصدر تحت ظل حركة قاذفات قنابل ومناورات بحرية، وصفقات صواريخ وذخائر جديدة تستخدم لإطالة أمد الحزب مصاحبة لقصف طائرات سعودية مقاتلة بشكل شبه يومي تصب حممها على الشعب اليمني بحجة إعادة تنصيب شرعية من لا شرعية لها على الأرض".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ليفاندوفسكي يحطم رقماً قياسياً جديداً
رياضة: إنتر يسحق ساليرنيتانا بخماسية
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدة
أخبار: استكمال الترتيبات لتدشين حملة التحصين
رياضة: إنتر ميلان يفسخ عقد نجمه إريكسن
فنون ومنوعات: أب يبيع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار
عربي ودولي: 60 إصابة بأوميكرون في لبنان
اقتصاد: الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية
عربي ودولي: الجوع يتفاقم في العالم العربي
علوم وتقنية: 8 أطعمة تحمي الكبد وتقيه من الأمراض
عربي ودولي: إصابات بهجوم للمستوطنين على قريوت
أخبار: الأرصاد لـ"المواطنين": احذروا طقس اليوم
رياضة: ليفربول يطارد سيتي بثلاثية في نيوكاسل
رياضة: تشيلسي يسقط بالتعادل مع إيفرتون
عربي ودولي: المغرب يسجل ‭205‬ إصابات جديدة بكورونا
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
رياضة: نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية
فنون ومنوعات: حالة نادرة جداً.. جنين ينمو داخل كبد أمه
علوم وتقنية: ماذا يحدث إذا امتنعت عن تناول السكر؟
عربي ودولي: زيلينسكي: لا نريد مواجهة مع روسيا
أخبار: طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظات
علوم وتقنية: مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم
أخبار: 172 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد البخيتي
رياضة: تفشي كورونا في صفوف ريال مدريد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021