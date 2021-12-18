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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم المواطنين استمرار الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحاري خلال الساعات المقبلة

الأرصاد لسكان هذه المحافظات: احذروا طقس اليوم

المؤتمرنت -
الأرصاد لسكان هذه المحافظات: احذروا طقس اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وفي الهضاب الداخلية والصحاري خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم، إلى أنه من المتوقع ان تستمر الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة،عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وذكر أن الأجواء ستكون باردة نسبياً الى باردة على مرتفعات محافظات تعز، لحج، إب، الضالع وأبين ،وكذلك في الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية.

ودعا المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات لأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

وحث المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية من آثار موجة البرد.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي اليوم بلغت في ذمار : 1.2 ،عمران : 3.0، صنعاء : 4.3 ، السدة (إب) : 7.2، إب : 8.2، عتق : 8.8 المحويت : 10.2 .








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