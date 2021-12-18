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أخبار
المؤتمر نت - الأمم المتحدة: إجلاء ألفي مهاجر إفريقي من اليمن

الأمم المتحدة: إجلاء ألفي مهاجر إفريقي من اليمن

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: إجلاء ألفي مهاجر إفريقي من اليمن
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إجلاء أكثر من ألفي مهاجر إفريقي من اليمن، منذ مطلع العام الجاري 2021.

وأوضحت المنظمة الأممية في إحصائية بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف يوم الـ 18 من ديسمبر من كل عام إنه"تم إجلاء 2028 مهاجراً(أفريقيا) من اليمن، منذ يناير حتى 15ديسمبر، شمل (1622) رجلاً، (130) امرأة، (248) طفلاً، (28) طفلة.

وأكدت المنظمة أنه تم إجلاء هؤلاء، ضمن البرنامج الإنساني للعودة الطوعية للمهاجرين.

وأشارت إلى أن"اليمن ليست الوجهة النهائية المقصودة لغالبية المهاجرين، ومع ذلك تقطعت السبل بالآلاف منهم في ظروف مزرية".








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