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المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن موعد انتهاء موجة البرد الشديدة، وأهم مؤشرات الطقس حتى نهاية الأسبوع

الفلكي الشوافي يكشف موعد انتهاء موجة البرد الشديدة

المؤتمرنت -
الفلكي الشوافي يكشف موعد انتهاء موجة البرد الشديدة
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن موعد انتهاء موجة البرد الشديدة، وأهم مؤشرات الطقس حتى نهاية الأسبوع.

وتوقع الفلكي الشوافي تحسن ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى مقارنة بالاسبوع الماضي، مؤكداً أن هذا التحسن يخرج الحالة من الأجواء الشديدة البرودة لتبقى باردة.

وحذر الشوافي المواطنين ورعاة الماشية من الأجواء الباردة ليلاً وفي الصباح الباكر في مناطق الاحواض والمرتفعات الجبلية والاجواء الباردة نسبياً في الهضاب والصحاري الداخلية.

وأشار الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، إلى هطول بعض الامطار على ارخبيل سقطرى وبعض الهطول المتفرق القليل جداً على اجزاء من السهول الساحلية والمناطق المحاذية.

وأوضح الشوافي أن الفائدة الاعظم بالنسبة للمزارعين حتى لو لم تهطل الامطار فمجرد وجود الغطاء السحابي ودرجة حرارة الهواء المتوقعة فوق الصفر المئوي ببضع درجات سوف يحد من تاثير البرودة على المزروعات بشكل كبير على معظم المناطق، لتتراجع الحالة خفيفة، وحث المزارعين على توخي الحذر إذا كانت السماء صافية والرياح ساكنة.

ودعا الفلكي الشوافي الجميع إلى متابعة مستجدات ونشرات الطقس.








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