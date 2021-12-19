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أخبار
المؤتمر نت -

الجزائر: قتيلان وعشرات الجرحى في احتفالات كأس العرب

المؤتمرنت -
الجزائر: قتيلان وعشرات الجرحى في احتفالات كأس العرب
أعلنت السلطات الجزائرية عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدد من الولايات الجزائرية، أثناء الاحتفالات التي أقيمت بعد فوز المنتخب الجزائري بكأس العرب.

وحسب بيان نشرته الحماية المدنية الجزائرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت مقتل شابين جزائريين، أحدهما 20 عاما في ولاية سطيف، والآخر 24 عاما مجهول الهوية في مدينة جليزان.

وفيما أكدت أن الأول لقي مصرعه بسبب اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية، أثناء الاحتفالات، أوضحت أن الآخر عثر عليه ميتا بعد تلك الاحتفالات.

وعن الإصابات قال البيان إنها تقترب من 40 إصابة، تم إسعاف معظمها في عدد من الولايات الجزائرية.

يذكرأن، تُوج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب 2021، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره التونسى، بهدفين دون مقابل فى الأشواط الإضافية بالمواجهة التى أقيمت بينهما مساء يوم السبت على ملعب "البيت"، فى نهائي البطولة التي تستضيفها قطر، وتقام تحت رعاية الفيفا للمرة الأولى فى التاريخ.

أحرز أمير سعيود الهدف الأول لصالح منتخب الجزائر ضد تونس عن طريق تسديدة رائعة فى الدقيقة 99 من زمن المباراة، وذلك بعدما شارك اللاعب بديلا في الدقيقة 66 من اللقاء، ثم أضاف ياسين براهيمى الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافى الثانى.

وتعد هذه المرة هي الأولى في تاريخ منتخب الجزائر التي ينجح فيها في التتويج بلقب بطولة كأس العرب والتي انطلقت عام 1963، وحصد منتخب تونس لقب النسخة الأولى.

وخاض منتخب الجزائر طريقا هو الأصعب فى البطولة، فبعد أن تأهل وصيفًا لمنتخب مصر بأفضلية اللعب النظيف للفراعنة، كان على موعد مع منافس قوى هو المغرب في ربع النهائي، وتخطاه بركلات الترجيح، وفى نصف النهائي خاض مباراة صعبة ضد منتخب قطر أنهاها في اللحظات الأخيرة بالفوز بنتيجة 2-1.

في المقابل، تأهل منتخب تونس بعدما تربع على صدارة المجموعة الثانية، ثم واجه عمان في ربع النهائي ثم أقصى منتخب مصر من نصف النهائي في الثانية الأخيرة من المباراة بالفوز 1-0 بهدف عكسي من عمرو السولية.








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