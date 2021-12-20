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المؤتمر نت - البرتقال هو نوع من الفاكهة الحمضية منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية، كجزء من نظام غذائي صحي ومتنوع، يساهم البرتقال في الحصول على بشرة قوية وواضحة ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر إصابة الشخص

خطر غير متوقع عند تناول البرتقال

المؤتمرنت -
خطر غير متوقع عند تناول البرتقال
البرتقال هو نوع من الفاكهة الحمضية منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية، كجزء من نظام غذائي صحي ومتنوع، يساهم البرتقال في الحصول على بشرة قوية وواضحة ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر إصابة الشخص بالعديد من الحالات.

غير أن خبيرة التغذية يوليا بولوفينسكايا كشفت عن خطر في تناول البرتقال يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان.

وأكدت أن هذه الحمضيات من المواد المسببة للحساسية القوية. وفقًا لها، لا ينبغي استهلاكها بكميات كبيرة، لأن هذا يمكن أن يسبب الحساسية أو صدمة الحساسية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب توخي الحذر عند تناول البرتقال في حالة وجود أمراض الجهاز الهضمي. كما أن ارتفاع حموضة البرتقال يمكن أن يضر بمينا الأسنان.

ومع ذلك، فإن البرتقال غني بالمغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة، بما في ذلك المدخول اليومي من فيتامين سي والفلافونويد. وهو ينظم نمو الجسم وله تأثير مضاد للأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الفاكهة على خفض ضغط الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول.

وكالات








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