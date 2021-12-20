المؤتمرنت -

الأرصاد: طقس بارد نسبياً خلال الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً بارداً إلى بارد نسبياً في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع، أن يكون الطقس بارداً أثناء الليل والصباح في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من إب والضالع.



و من المحتمل أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج ،أبين وغرب الجوف ومأرب ، كما قد يكون بارداً نسبياً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.



وحث المركز المواطنين على أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد ، داعياً المزارعين لحماية محاصيلهم.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 1.4 ، عمران : 3.0 ، صنعاء : 4.4 ، السدة: 9.4 ، المحويت : 10.7 ، إب : 11.0 ، سيئون : 12.3.