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النواب يستمع لتقريري معالجة قضايا السجناء ومشروع قانون تنظيم المقاولات

النواب يستمع لتقريري معالجة قضايا السجناء ومشروع قانون تنظيم المقاولات



استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى تقرير تكميلي للجنة المشتركة من لجنتي، الخدمات والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية، بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المقاولات.



وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.



وفي سياق متصل، استمع المجلس إلى جزء من تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن المعالجات المقترحة لمصفوفة الإشكاليات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون، وأرجأ استكماله إلى جلسة مقبلة.



وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره، وسيواصل جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

