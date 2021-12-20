المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبدالله أبو الخير

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ عبدالله صالح ابو الخير ، الذي وافاه الاجل بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته إلى نجل الفقيد/ علي عبدالله صالح ابو الخير، واخوانه، وكافة آل ابو الخير بمديرية بني قيس محافظة حجة في هذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدالفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

