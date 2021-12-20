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أخبار
المؤتمر نت - انخفاض أسعار النفط مع انتشار "أوميكرون"

انخفاض أسعار النفط مع انتشار "أوميكرون"

المؤتمرنت -
انخفاض أسعار النفط مع انتشار "أوميكرون"
انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الإثنين بأكثر من 2% إذ غذى ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة إلى انكماش الطلب على الوقود.

وحسب ما ذكرته وكالة انباء(رويترز) انخفضت أسعار النفط لمزيج برنت في المعاملات الآجلة 1.92 دولار أي 2.6 % إلى 71.60 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.09 دولار أي 3% إلى 68.77 دولار للبرميل.

وعزا محلل اقتصادي الهبوط إلى المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادي لاحتواء انتشار أوميكرون على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.








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