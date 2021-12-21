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المؤتمر نت - تحالف العدوان بقيادة السعودية يهدف من خلال هذا الاستهداف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن

طيران العدوان يخرج مطار صنعاء عن الجاهزية

المؤتمرنت -
طيران العدوان يخرج مطار صنعاء عن الجاهزية
شن طيران العدوان السعودي الليلة الماضية 5 غارات على العاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف مطار صنعاء الدولي بثلاث غارات.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة النهدين بمديرية السبعين.

إلى ذلك قال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل، إن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، استهدف اليوم وبشكل مباشر مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، ما أدى إلى خروجه عن الجاهزية.

وأوضح جبل أن مطار صنعاء كان يقدم خدماته الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكل مهنية وجهوزية فنية حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تأكيده أن تحالف العدوان بقيادة السعودية يهدف من خلال هذا الاستهداف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، متجاهلا كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغوا.

وأشار إلى أن دول تحالف العدوان استهدفت منذ اليوم الأول مطار صنعاء الدولي ومنعت دخول أجهزة ومنظومة الاتصالات الخاصة به واليوم استهدفت المطار بشكل مباشر.

ولفت وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، إلى أن استهداف المطار يأتي في إطار استهداف العدوان للأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي.

وطالب الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لإيقاف هذا الاستهداف الممنهج للمطار الذي سيعيق تحركاتها.








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